Москва, , 15:34 — REGNUM В России в ближайшие два года будет построено более 900 школ, заявил 13 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На встрече обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе, включая рынок труда, состояние дел в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и туризме.

«Мы в целом в стране должны будем построить свыше 900 школ в ближайшие два года», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что ежегодно на территории Подмосковья начинают работу от 25 до 30 новых школ.

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