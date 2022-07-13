Уфа, , 15:33 — REGNUM Абхазия заявила о готовности Абхазия помочь в параллельном импорте товаров в РФ Абхазия могла бы стать площадкой параллельного импорта товаров в Россию на фоне введения западных санкций. Об этом 13 июля на встрече в правительстве Башкирии заявил президент республики Аслан Бжания.

Флаг Абхазии

«Наша территория может быть использована в плане реализации программы по параллельному импорту, транзитные возможности могут быть задействованы», — сказал Бжания.

Он напомнил, что у Абхазии два порта, есть выход к другим государствам.

«Это одно из направлений, которым можно было бы воспользоваться», — подчеркнул абхазский лидер.

Кроме того, каких-то дополнительных проблем или санкций для Абхазии из-за таких поставок Бжания не ожидает.

«Абхазия признана некоторым количеством государств, для нас самое главное, что нас признала Россия», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Дроздов («Единая Россия») заявил, что, вводя параллельный импорт, важно также усиливать позиции российских импортозамещающих производств.