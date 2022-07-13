Джакарта, 13 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3822 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 13 июля в Индонезии выявлено 6 120 169 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 1939 человек, в результате чего общее число выздоровевших пациентов достигло 5 939 564 человек.

В период с 12 по 13 июля от COVID-19 умерли 12 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 818 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что сотрудничество Индонезии с производителем вакцин Sinovac продолжается.

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