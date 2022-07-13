Ташкент, , 15:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев смягчил режим чрезвычайного положения на территории Каракалпакии, где прошли массовые беспорядки. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба главы страны.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В заявлении говорится, что было принято во внимание, что в Каракалпакии стабилизировалась ситуация, а жизнь жителей республики вернулась в привычное русло.

Согласно принятому решению, комендантский час в Каракалпакии будет сокращён. Ранее он действовал с 21 часа до 7 часов по местному времени, теперь — с 23 часов до 5 часов.