Вашингтон, , 16:35 — REGNUM Комитет палаты представителей вооружённых сил США одобрил предложение об увеличении заработной платы для военнослужащих в Арктике. Такое предложение было вызывано волной самоубийств среди военнослужащих на Аляске и на авианосце USC George Washington. Об этом сообщает информационное агентство Military.

Гора Денали. Аляска, США (сс) Alex Zanuccoli

В Military отмечают, что в прошлом году на борту авианосца USC George Washington покончили с жизнью шесть военнослужащих. Всего за период с июля 2021 по апрель 2022 года произошло десять самоубийств. На Аляске по меньшей мере 11 солдат покончили с собой в прошлом году, еще шесть смертей находятся под следствием.

В предложение включены положения, которые предусматривают новые ежемесячные доплаты в размере 200 долларов США морякам на судах, которые проводят ядерную дозаправку и сложный ремонт. Доплата в 300 долларов США предусмотрена военнослужащим, которые служат в «суровом арктическом климате».

Отметим, что авианосец USC George Washington осуществляет капитальный ремонт на верфи в Вирджинии с 2017 года. Ожидается, что он будет завершен не ранее начала 2023 года, что превышает обычный четырехлетний срок заправки ядерного реактора и других ремонтных и модернизационных работ.

Однако в заявлении, опубликованном во вторник, 12 июля, Белый дом заявил, что «выступает против этих предлагаемых выплат, потому что они не нужны, поскольку действующий закон осуществляет достаточные выплаты специальных пошлин».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последнее десятилетие американские военные удвоили свой военный потенциал на Крайнем Севере, модернизировав противовоздушную и противоракетную оборону, а также обновив базовую структуру своих сухопутных сил, вложив миллиарды долларов.

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