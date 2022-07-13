Москва, 13 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Представители Общероссийского народного фронта доставили и передали жителям Харьковской области, страдающих сахарным диабетом, 500 глюкометров и тест-полоски. «Уязвимым категориям граждан наша поддержка особенно нужна. На освобожденных территориях ситуация с медицинскими товарами остается сложной. Привезенные приборы жизненно необходимы людям, больным сахарным диабетом, которыми они будут пользоваться, как и положено, ежедневно», — рассказал представитель Народного фронта, руководитель оперативного штаба акции #МыВместе в Белгородской области Александр Шошников.

Пресс-служба Народного фронта

Как сообщили в пресс-службе Народного фронта, в администрации Купянска непосредственно жителям города передали около 400 приборов. Остальные глюкометры волонтеры развезут жителям других районов области.

В мероприятии принял участие глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «От лица населения благодарю за такую поддержку. Уверен, все получат необходимую помощь, передача жителям будет организована. Спасибо вам за поддержку», — обратился он к представителям Народного фронта.

Символом акции стал плюшевый мишка, который путешествовал с общественниками по всей России, собирая помощь для жителей Харьковской области. Мишку волонтеры привезли в Купянск, где Виталий Ганчев передал его девочке, страдающей сахарным диабетом. В этот день она также получила необходимый медицинский прибор, в котором так сильно нуждалась. Народный фронт продолжит свою работу на территории Харьковской области. В ближайшее время будет доставлено оборудование и стройматериалы для восстановления инфраструктуры, продолжатся поставки, в том числе, продовольственных товаров.