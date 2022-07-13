Чудово, Новгородская область, , 15:33 — REGNUM Столкновение двух грузовых автомобилей на платной федеральной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области парализовало движение в сторону Санкт-Петербурга, сообщают 13 июля очевидцы в социальных сетях.

ДТП на трассе М-11 t. me/Megapolisonline

По предварительным данным, около 14:00 мск грузовики столкнулись на М-11 на полосах в сторону Северной столицы в районе деревни Подберезье Новгородской области.

«Дорога перекрыта полностью. Все живы», — сообщили очевидцы.

По данным онлайн-карт, на участке трассы образовался затор в 34,2 км.