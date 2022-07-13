Ярославль, , 15:49 — REGNUM В Ярославле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют улицу Старая Костромская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отремонтированный участок дороги на улице Старой Костромской в Ярославле city-yaroslavl.ru

С проверкой на объекте побывал исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов, а также директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

«Качество выполненных работ нас устроило, подрядчик выполнил работы хорошо. Сейчас на объекте необходимо установить дорожные знаки и ограждения, остановочный комплекс, а также дождаться лабораторных заключений по асфальтобетону. После этого можно будет вводить дорогу в эксплуатацию», — рассказал Илья Мотовилов.

Работы на участке от улицы Пожарского до Суздальского шоссе завершены на 90 процентов. Подрядчик заменил два слоя асфальта, установил новые бордюры, а также обустроены тротуары и водопропускные трубы.