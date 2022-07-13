Ярославль, 13 июля 2022, 15:49 — REGNUM В Ярославле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют улицу Старая Костромская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
С проверкой на объекте побывал исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов, а также директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Работы на участке от улицы Пожарского до Суздальского шоссе завершены на 90 процентов. Подрядчик заменил два слоя асфальта, установил новые бордюры, а также обустроены тротуары и водопропускные трубы.