Донецк, , 15:27 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли нескольким обстрелам населённые пункты Верхнеторецкое, Доломитное и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что в 13:44 киевские боевики выпустили три снаряда калибра 155 мм по Верхнеторецкому и в 13:45 — 12 мин калибра 120 мм по Новобахмутовке.

Также указывается, что в 13:50 ВСУ снова обстреляли Новобахмутовку, выпустив по ней четыре снардя калибра 152 мм, а в 14:30 выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по Верхнеторецкому.

Кроме того, добавляется, что в 14:35 и в 14:50 украинские нацисты обстреляли Доломитное, выпустив по нему десять мин калибра 120 мм и шесть снарядов калибра 155 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска минувшей ночью выпустили по Луганску две ракеты «Точка-У».