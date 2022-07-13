Красногорск, 13 июля 2022, 15:26 — REGNUM Производство жевательной резинки для восстановления зубной эмали планируют запустить в Подмосковье. Об этом 13 июля сообщается на сайте правительства Московской области.
Предприятие уже начали строить в деревне Котово Наро-Фоминского городского округа. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«В Московской области будет создано производство инновационных активных пищевых компонентов и функциональных кондитерских изделий. В частности, новое предприятие будет выпускать жевательную резинку для восстановления зубной эмали», — сказал Филимонов.
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