Красногорск, , 15:26 — REGNUM Производство жевательной резинки для восстановления зубной эмали планируют запустить в Подмосковье. Об этом 13 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Предприятие уже начали строить в деревне Котово Наро-Фоминского городского округа. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«В Московской области будет создано производство инновационных активных пищевых компонентов и функциональных кондитерских изделий. В частности, новое предприятие будет выпускать жевательную резинку для восстановления зубной эмали», — сказал Филимонов.

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