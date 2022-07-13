Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Сумму затрат на работы и мебель для открытия нового книжного магазина в знаменитом Доме Зингера на Невском проспекте Санкт-Петербурга оценили в 200 млн рублей. Об этом 13 июля сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера в Петербурге

Договор субаренды до 2047 года на помещение Дом Зингера заключили 1 июля 2022 года. Скоро работники приступят к ремонту для открытия там обновлённого книжного магазина. Пиотровский подчеркнул, что перепланировки помещений не будет, изменят лишь зонирование.

«Когда читатели зайдут в магазин, первое что они увидят — это книги. Задача — уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей», — отметил вице-губернатор.

После открытия посетителям магазина будут доступны 100 тыс. наименований книг. В приоритете будут издания, выпущенные в Петербурге. Можно будет найти литературу по искусству, краеведению, а среди жанров — нон-фикшн и художественную литературу. Отдельная зона будет для детской литературы.

Напомним, что с ООО «Книжный магазин №1» разорвали договор субаренды. Теперь помещения занимает «Санкт-Петербургский Дом книги». Как ранее сообщал Пиотровский, открытие магазина в знаковом месте должно состояться осенью 2022 года.