Минск, , 15:24 — REGNUM В Белоруссию за последние сутки прибыли более 200 украинских граждан, сообщает 13 июля государственный погранкомитет страны.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

В телеграм-канале ведомства говорится, что за минувшие сутки в Белоруссию прибыли 202 гражданина Украины. Данные приводятся за период с 6:00 12 июля до 6:00 13 июля.

«Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме», — заявили в погранкомитете.

При этом госграницу двух стран пересёк лишь один украинец. 151 человек прибыл через Польшу, через Литву — 37, Латвию — 13.