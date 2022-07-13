Лондон, 13 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Демократы США оказались в затруднительном положении в преддверии президентских выборов в 2024 году, так как нынешний глава Белого дома Джо Байден пользуется всеобщей неприязнью, а иных подходящих кандидатов партия предложить не может. Об этом 13 июля рассуждает обозреватель газеты Guardian Росс Баркен.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

Очередной опрос показал, что 64% демократов хотели бы через два года заменить Байдена другим кандидатом. Стремительная инфляция подорвала популярность 79-летнего президента, и его считают всё более несовременным, пережитком другой эпохи, которую многие избиратели хотят оставить в прошлом.

В то же время Байден легко выиграет демократические праймериз, если будет баллотироваться снова, поскольку ни один губернатор или сенатор не способен победить его один на один.

В идеальном мире Байден должен был бы признать, что вскоре после дня выборов в 2024 году ему исполнится 82 года. Не претендуя на очередной срок, он мог бы провозгласить победу по целому ряду вопросов, таких как финансирование инфраструктуры и окончательное прекращение войны в Афганистане.

Одна из проблем для демократов заключается в том, что очевидным кандидатом будет вице-президент Байдена Камала Харрис. Несмотря на падение в общественном мнении, Байден пока еще может победить бывшего президента Дональда Трампа во второй раз, если Трамп решит баллотироваться снова. Показатели Харрис в опросах такие же слабые, как и у Байдена, и она провела очень слабую кампанию за президентское кресло в 2019 году. При этом она, в отличие от Байдена, не может похвастать восемью годами работы с успешным экс-президентом Бараком Обамой. Выдвижение Камалы Харрис в 2024 году может закончиться для демократов худшим провалом.

Отчасти слабость Харрис заключается в том, что, будучи сенатором от Калифорнии, она никогда не пробовала своих сил в штате, где доминируют республиканцы. Та же проблема и у других возможных кандидатов: и губернатор Иллинойса Джейби Прицкер, и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом управляют штатами, где республиканцы всё слабее.

У прогрессистов нет второго Берни Сандерса [конгрессмена левого толка, участника президентских компаний — прим. ИА REGNUM], который больше не собирается баллотироваться. Конгрессмен Александрия Окасио-Кортес вряд ли будет баллотироваться в 2024 году, когда ей только исполнится 35 лет — возраст, позволяющий законно стать президентом.

Пока же Байден чувствует себя уверенно. Ни один видный демократ не перейдет ему дорогу, и его мотивация повысится, если Трамп вернется на предвыборную тропу. Байден и Трамп жаждут матча-реванша, хотя для обеих политических партий было бы лучше, если бы они оба занялись другими делами.