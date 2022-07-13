Осташков, Тверская область, , 15:22 — REGNUM Тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом, обнаружено в озере Селигер в Осташковском городском округе Тверской области 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Озеро Селигер. Осташков. Тверская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мужчина, управлявший дельталетом над озером, пропал ещё 9 июля. Следственные органы начали доследственную проверку.

Тело погибшего было обнаружено в озере Селигер 12 июля. Обстоятельства его гибели устанавливаются.

Ранее следователи начали проверку по факту исчезновения жителя Торжка 1956 года рождения. 12 июля тело пропавшего было обнаружено в акватории реки Тверца города Торжка.