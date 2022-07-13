В Тверской области мужчина погиб при управлении дельталетом
Осташков, Тверская область, 13 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом, обнаружено в озере Селигер в Осташковском городском округе Тверской области 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Озеро Селигер. Осташков. Тверская область
Мужчина, управлявший дельталетом над озером, пропал ещё 9 июля. Следственные органы начали доследственную проверку.
Тело погибшего было обнаружено в озере Селигер 12 июля. Обстоятельства его гибели устанавливаются.
Ранее следователи начали проверку по факту исчезновения жителя Торжка 1956 года рождения. 12 июля тело пропавшего было обнаружено в акватории реки Тверца города Торжка.