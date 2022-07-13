Манчестер, Великобритания, , 15:22 — REGNUM Нападающий Рахим Стерлинг покинул английский футбольный клуб «Манчестер Сити». Об этом 13 июля он сообщил в Twitter.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Семь сезонов, одиннадцать трофеев, воспоминания на всю жизнь. Я приехал в Манчестер 20-летним юношей, а сегодня я ухожу мужчиной», — написал Стерлинг.

Напомним, Стерлинг с 2015 года играл за «Манчестер Сити», в составе которого по четыре раза выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, по одному разу — Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной он стал серебряным призёром чемпионата Европы.

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