Москва, 13 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Проект Sensorium, в который вложился бизнесмен Михаил Прохоров, собирается провести виртуальный концерт памяти Владимира Высоцкого. Об этом 13 июля сообщает РБК.

Владимир Высоцкий

В рамках мероприятия запланированы выступления Григория Лепса, Никиты Джигурды, Дианы Анкудиновой и многих других артистов. В настоящий момент ведётся работа над цифровыми аватарами музыкантов и прочими видеообразами.

Напомним, в мае 2022 года композитор Евгений Кобылянский также рассказал о планах провести концерт памяти Владимира Высоцкого. По словам музыканта, будущий проект будет называться «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого», а работа над ним завершится в конце 2022 года.