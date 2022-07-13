Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Гроза, ливень и сильный ветер ожидаются в Санкт-Петербурге в четверг, 14 июля, из-за чего в городе на Неве вновь объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили 13 июля в пресс-службе Смольного.

Гроза

По информации Росгидрометцентра, с 09:00 мск до 18:00 мск 14 июля на территории Санкт Петербурга ожидается непогода.

«Объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду», — сообщили в администрации города.

Власти Санкт Петербурга просят водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ближайшей ночью в Петербурге будет без существенных осадков. Днём пройдут кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днём умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днём +21…+23 градуса.

Напомним, в ходе грозы и дождя 12 июля в Петербурге выпало 22 мм осадков.