Москва, 13 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Кремле 13 июля состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Руководитель региона рассказал о достижениях и проблемах в республике. Одной из них является давняя проблема низких доходов населения и большого числа граждан, живущих за чертой бедности.

Kremlin.ru Владимир Путин и Казбек Коков

Как рассказал Коков, средняя заработная плата по региону составляет 31 712 рублей. Рост составляет 106%, однако в реальном выражении не достигнуты целевые показатели. По словам Кокова, в качестве одной из мер для исправления ситуации власти Кабардино-Балкарии приняли решение о повышении на 10% заработной платы бюджетникам с 1 августа 2022 года.

«Ещё один проблемный вопрос: всё-таки мы не достигли желаемого уровня оплаты труда работников. Здесь мы немного отстаём. Мы для себя наметили цели по повышению заработной платы в бюджетной сфере. С 1 августа мы на десять процентов повышаем бюджетникам, также работаем именно с легализацией занятости, выводом из тени, потому что не всегда, конечно, зарплату показывают в полном объёме», — рассказал Коков.

При этом глава республики отметил рост доходов населения на 9,3% и снижение числа жителей, находящихся за чертой бедности, почти на 6,2%.

«Один из показателей, которого удалось добиться, Владимир Владимирович, это повышение доходов населения — рост 9,3 процента. 24,2 процента — это был показатель бедности в республике. Сегодня 18% достигли – определённый результат», — рассказал Коков.

Напомним, вопрос бедности населения поднимал Казбек Коков и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Тогда он отметил, что «к великому сожалению, доля населения за чертой бедности сегодня составляет 24%».