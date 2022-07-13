Коков рассказал Путину, как в Кабардино-Балкарии борются с бедностью
Москва, 13 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Кремле 13 июля состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Руководитель региона рассказал о достижениях и проблемах в республике. Одной из них является давняя проблема низких доходов населения и большого числа граждан, живущих за чертой бедности.
Как рассказал Коков, средняя заработная плата по региону составляет 31 712 рублей. Рост составляет 106%, однако в реальном выражении не достигнуты целевые показатели. По словам Кокова, в качестве одной из мер для исправления ситуации власти Кабардино-Балкарии приняли решение о повышении на 10% заработной платы бюджетникам с 1 августа 2022 года.
При этом глава республики отметил рост доходов населения на 9,3% и снижение числа жителей, находящихся за чертой бедности, почти на 6,2%.
Напомним, вопрос бедности населения поднимал Казбек Коков и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Тогда он отметил, что «к великому сожалению, доля населения за чертой бедности сегодня составляет 24%».