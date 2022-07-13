Лос-Анджелес, США, , 15:20 — REGNUM Олден Эренрайк присоединился к актёрскому составу сериала «Железное сердце» от студии Marvel. Об этом 13 июля пишет Deadline.

Олден Эренрайк в роли Хана Соло Цитата из х/ф «Хан Соло. Звёздные войны: Истории». Реж. Рон Ховард. США, 2018 год

По данным издания, актёр сыграет «ключевую роль» в шоу для сервиса Disney Plus. Напомним, что главную роль в сериале исполняет Доминик Торн — она играет персонажа Marvel Рири Уильямс, гениального изобретателя и создателя самого совершенного доспеха со времен Железного человека. В шоу также появится Энтони Рамос.

ИА REGNUM напоминает, что Олден Эренрайк известен благодаря фильму «Хан Соло. Звёздные войны: Истории», который вышел в прокат в 2018 году. Он исполнил в картине главную роль.

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