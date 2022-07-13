Джакарта, 13 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Коломбо заявило, что нет необходимости эвакуировать индонезийских граждан на Шри-Ланке из-за чрезвычайного положения в стране, сообщает CNN Indonesia.

(сс) David Stanley Шри-Ланка

«Посольство Индонезии не обращалось со специальным призывом к индонезийским гражданам покинуть Шри-Ланку и не объявляло о мерах эвакуации», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Коломбо.

По данным посольства, ситуация с безопасностью на Шри-Ланке по-прежнему относительно благоприятная, поскольку нет никаких действий, которые мешают общественной безопасности.

Посольство Индонезии призывает индонезийских граждан держаться подальше от акций, ограничивать поездки, за исключением самых необходимых, и не участвовать в протестах.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Сьюзан Макдональд считает, что Австралия должна закрыть воздушную границу с индонезийским Бали, чтобы остановить проникновение ящура на территорию континента.

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