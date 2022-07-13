Будапешт, , 15:16 — REGNUM Позиция Венгрии в вопросе российского газа остаётся неизменной. Будапешт не готов даже обсуждать эмбарго на поставки голубого топлива из России. Об этом 13 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Запрет Silsor

Он напомнил, что в прошедшие месяцы было много споров о санкциях в Брюсселе, и было принято много ограничительных мер.

«По поводу принятия возможных новых пакетов санкций позиция Венгрии ясна: вопрос газового эмбарго мы не готовы даже обсуждать», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто также был категоричен и в отношении предложения от одной страны Евросоюза наметить включение Газпромбанка в возможный санкционный список.

«Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против Газпром или Газпромбанка», — указал венгерский министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что эмбарго на поставки газа из России разрушит европейскую экономику. Напомним, частичное эмбарго на поставки нефти вошло в шестой пакет санкций Евросоюза против России. При этом в Венгрии настаивали на своём праве покупать российскую нефть.

Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, замена энергоносителям из России для Венгрии абсолютно невозможна, и с этим связано исключение Будапешта из соглашения об эмбарго на нефть.

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