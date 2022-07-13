Луганск, 13 июля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Украинские войска минувшей ночью выпустили по Луганску две ракеты «Точка-У», сообщили 13 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

VoidWanderer «Точка-У»

В СЦКК рассказали, что силами ПВО ЛНР обе ракеты «Точка-У», выпущенные по Луганску, были сбиты на подлёте к городу. При этом предполагается, что одна из ракет является учебной, она упала в пригороде. Вторая «Точка-У», оснащённая осколочно-фугасной боевой частью, сдетонировала при падении.

В результате удара оказались повреждены десять одноэтажных жилых домов, а также автомобиль и ЛЭП. Жертв среди гражданского населения нет, подчеркнули в представительстве.