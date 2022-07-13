Москва, 13 июля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Отмена антироссийских санкций позволила бы стабилизировать ситуацию с мировым ростом цен на продовольствие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила доцент департамента экономической теории, ведущий научный сотрудник института финансово-промышленной политики финансового университета при правительстве РФ Олеся Донцова.

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«Россия является одним из крупнейших экспортеров зерновых на мировом рынке. Также Россия является мировым лидером в экспорте удобрений, ограничение поставок которых на внешние рынки стало предметом контрсанкций. Таким образом, ограничение экспорта российского зерна и удобрений существенно снижает совокупное предложение продовольствия на мировом рынке, что ведет к росту его цены. Исходя из этого, можно сделать объективный вывод, что отмена антироссийских санкций позволила бы стабилизировать ситуацию с мировым ростом цен на продовольствие», — сказала Донцова.

Кроме того, она отметила, что поскольку Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов (газ, нефть, уголь) на мировом рынке, то отмена эмбарго на поставку энергоресурсов из РФ позволила бы снизить уровень цен, в первую очередь в странах Европы, до уровня 2021 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что санкции против РФ вызывают необходимость перехода к более дорогостоящим моделям торговли, провоцируя дальнейшее развитие инфляционной спирали.