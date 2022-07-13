Кольчугино, Владимирская область, , 15:13 — REGNUM В городе Кольчугино Владимирской области заведующая детским садом подозревается в растрате в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В детском саду

По версии следствия, в ноябре 2016 года заведующая фиктивно трудоустроила знакомую на должность сторожа в детский сад. С момента подписания трудового договора по декабрь 2017 года она вносила заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и начисляла «сотруднице» зарплату, которую потом перечисляла на свой расчетный счет.

Аналогичная преступная схема была реализована с сентября по декабрь 2020 года. Также женщина с октября 2017 года по апрель 2022 года издавала ежемесячные приказы о выплатах стимулирующего характера, включающие в себя завышенные начисления двум работникам детсада. В результате преступных действий заведующая присвоила около 415 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Причастность к совершению преступлений женщина не отрицает.