Лаганский район, Калмыкия, 13 июля 2022, 15:12 — REGNUM В Лаганском районе Калмыкии проводится проверка после гибели 62-летнего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 13 июля.
В ходе проверки установлено, что тело жителя села Джалыково было обнаружено в Михайловском канале утром 12 июля. Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебная медицинская экспертиза.
Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.
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