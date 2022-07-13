Лаганский район, Калмыкия, 13 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Лаганском районе Калмыкии проводится проверка после гибели 62-летнего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 13 июля.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

В ходе проверки установлено, что тело жителя села Джалыково было обнаружено в Михайловском канале утром 12 июля. Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебная медицинская экспертиза.

Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.