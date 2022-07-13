Донецк, , 15:11 — REGNUM При обстреле вооружёнными украинскими формированиями населенного пункта Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) была ранена мирная жительница. Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица — женщины 1946 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) населенного пункта Старомихайловка по адресу: улица Шевченко, 9», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари ход спецоперации РФ на Украине.