Москва, 13 июля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Снижение доходов жителей РФ стало новым вызовом для российской строительной отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Юлия Тюрина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«По данным Единого ресурса застройщиков, в ближайшей перспективе снижения цен на жилье ожидать не стоит, — сказала она. — Однако снижение доходов населения является новым вызовом для строительной отрасли. В крупнейших городах страны квартиры в новостройках подорожали за полгода на 20%. Теперь наметилась тенденция к коррекции, снижению стоимости, но ее в отрасли объясняют скидочными акциями. Спрос на квартиры постепенно должен стабилизироваться из-за оживления спроса в осенний период после затишья в сезон отпусков».

Кроме того, как полагает Тюрина, должна стабилизироваться ситуация с наймом рабочей силы в связи с открытием новых и переформатированием действующих предприятий по линии импортозамещения и переориентации на внутренние ресурсы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что зафиксированное в РФ снижение цен на однокомнатные квартиры связано с макроэкономической нестабильностью и снижением покупательской способности населения.