Рязань, 13 июля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки в ковид-госпитали направлено 11 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 20 человек.

Максим Мишин. mos.ru Больничная палата с аппаратами ИВЛ

Всего в Рязанской области коронавирус выявлен у 122 794 жителей. Справился с заражением 118 751 человек. От осложнений при COVID-19 скончались 3 414 пациентов.

За сутки новых летальных исходов не зарегистрировано.