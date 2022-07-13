Москва, 13 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. К концу 2022 года курсы евро и доллара вполне могут восстановиться к январским показателям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

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«Можно согласиться с определением доллара США и евро как «токсичных» валют для российских компаний, поскольку многие банки лишились возможности совершать международные транзакции, и расчетные риски в этих валютах неоправданно велики вне зависимости от их масштаба и/или локации зарубежного контрагента, — сказала Печалова. — В качестве очевидной альтернативы компании могут использовать в платежах национальные валюты или валюты «дружественных» стран. Гораздо более сложной схемой является организация прямого товарообмена. Кроме того, возможен многосторонний клиринг. А вот для граждан, имеющих в своем активе «токсичную» валюту, момент для ее продажи сейчас не самый подходящий, даже если предположить, что валюта приобреталась по «разумному» курсу».

Как полагает Печалова, с учетом ожидаемого к концу 2022 года роста импорта и явной озабоченности монетарных властей «переукрепленностью» рубля, курсы доллара США и евро вполне могут восстановиться к своим январским значениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Печалова рассказала, с чем может связано ослабление курса евро по отношению к доллару.