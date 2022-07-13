Москва, , 15:05 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» оштрафован за неправомерное поведение болельщиков на матче за Суперкубок России по футболу. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Болельщики Зенита Андрей Пронин © ИА REGNUM

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Общая сумма штрафа составила 95 тыс. рублей, из которых 50 тыс. — за несогласованный баннер, 20 тыс. — за ненормативную лексику, 25 тыс. — за неправомерные действия зрителей, поставившие под угрозу их жизнь и здоровье.

Напомним, матч за Суперкубок России прошёл 9 июля. «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 4:0.

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