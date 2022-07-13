Москва, , 15:05 — REGNUM Одна из причин ослабления европейской валюты к доллару США связана с гораздо большей неопределенностью в экономике еврозоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

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«Ослабление европейской валюты к доллару США связано с гораздо большей неопределенностью в экономике Еврозоны из-за обратного действия антироссийских санкций, угрозой очередного долгового кризиса, а также бездействием ЕЦБ (в отличие от ФРС США) в условиях рекордных темпов роста инфляции, — сказала Печалова. — Достижение паритета доллара к евро не явилось неожиданностью для аналитиков, более того, рост доллара вполне может продолжиться (напомним, что в июне–июле 2001 года евро уже опускался к значению 0,85 USD/EUR)».

Однако, как подчеркнула Печалова, определяющими факторами дальнейшей динамики валютной пары должны стать ближайший выход статистики по инфляции в США и решение ЕЦБ по ключевой ставке 21 июля 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Печалова рассказала, чем в РФ вызвано падение интереса жителей к евро и долларам.

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