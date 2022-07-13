Москва, , 15:04 — REGNUM Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по заводу в городе Николаев, в котором находились украинские военные. Об этом 13 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

По словам Конашенкова, сказанным в ходе ежедневного брифинга, удар высокоточным оружием уничтожил на заводе в Николаеве более 350 военных и 20 единиц техники из резерва оперативно-тактической группы «Каховка».

Другим ударом ВКС в восточной части Николаева были уничтожены до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, находившиеся в пункте временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады. Там же выведены из строя десять единиц автомобильной и специальной техники, а также десять САУ 2С1 «Гвоздика».