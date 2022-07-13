Москва, , 15:03 — REGNUM Ситуация с низким спросом жителей РФ на доллары и евро может измениться к осени 2022 года, если начнется активное восстановление импорта, а монетарные власти найдут действенный механизм ослабления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Падение интереса к иностранным валютам в мае–июне со стороны жителей РФ объясняется тремя факторами, — сказала она. — Во-первых, многие домохозяйства успели обналичить валютные счета или приобрести наличную валюту в качестве защитного актива еще в марте–апреле. Но как только утвердился тренд на укрепление рубля по отношению к доллару и евро, спрос на приобретение валюты в этих целях иссяк. Во-вторых, сдерживающим фактором являются сохраняющиеся регуляторные ограничения и множественность обменных курсов (розничная покупка долларов или евро в ожидании будущей девальвации рубля может оказаться не столь выигрышной, а кроме этого, отсутствует уверенность в том, до каких значений рубль может ослабнуть). В-третьих, ростом рисков и дополнительных издержек, связанных с зарубежными поездками для жителей РФ, в связи с чем выпала значительная компонента традиционного спроса на иностранную валюту в данном периоде».

Как полагает Печалова, тенденция вполне может поменяться к осени 2022 года, если начнется активное восстановление импорта и/или монетарные власти найдут действенный механизм ослабления национальной валюты.

«В этом случае у населения сформируется уверенность, что девальвация рубля неминуема, и домохозяйства вновь предпочтут сберегать, конвертируя рубли в иностранную валюту», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что курс евро по отношению к доллару продолжит падать из-за внутриэкономической ситуации в Европейском союзе.

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