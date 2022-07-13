Бишкек, 13 июля 2022, 15:03 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об увольнении всех директоров школ, проработавших в этой должности больше пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Киргизстанские власти утверждают, что это делается для повышения эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
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В президентской администрации отмечают, что для формирования высокопрофессионального кадрового состава вводится система конкурсного отбора директоров школ.
Осуществлять его будут чиновники Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Министерства образования.
Также указ главы государства предусматривает, что теперь руководителей общеобразовательных организаций будут назначать только по результатам конкурсного отбора и на срок в пять лет.
«Директора школ, проработавшие в должности более пяти лет, имеют право на прохождение конкурса на пост руководителя общеобразовательной организации на общих основаниях, наряду с другими кандидатами, при соответствии квалификационным требованиям», — говорится в документе.
Отметим, что по данным Министерства образования Киргизии, после вступления указа президента Киргизии в силу будут уволены около тысячи директоров школ.
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