Бишкек, , 15:03 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об увольнении всех директоров школ, проработавших в этой должности больше пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Школа.в Киргизия Edu.gov.kg

Киргизстанские власти утверждают, что это делается для повышения эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

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В президентской администрации отмечают, что для формирования высокопрофессионального кадрового состава вводится система конкурсного отбора директоров школ.

Осуществлять его будут чиновники Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Министерства образования.

Также указ главы государства предусматривает, что теперь руководителей общеобразовательных организаций будут назначать только по результатам конкурсного отбора и на срок в пять лет.

«Директора школ, проработавшие в должности более пяти лет, имеют право на прохождение конкурса на пост руководителя общеобразовательной организации на общих основаниях, наряду с другими кандидатами, при соответствии квалификационным требованиям», — говорится в документе.

Отметим, что по данным Министерства образования Киргизии, после вступления указа президента Киргизии в силу будут уволены около тысячи директоров школ.

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