Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM 30-летний житель Ростова-на-Дону в попытке купить криптовалюту потерял 1,5 млн рублей, взятые в кредит. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 13 июля.

Телефонный мошенник

Выяснилось, что в одном из мобильных приложений ему написал неизвестный и предложил вложить деньги в покупку криптовалюты. Аферист убедил мужчину вложить как можно больше средств, оформив кредит. Затем вся сумма была перечислена на номер банковского счёта якобы для покупки электронных денежных средств. Сумма ущерба составила 1 млн 573 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.