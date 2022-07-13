Пхеньян, 13 июля 2022, 15:03 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 13 июля поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
В письме северокорейский лидер поздравил главу и народ страны с Днём образования Черногории, а также пожелал им успехов в «деле за процветание и благосостояние народа».
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля северокорейский лидер отправил поздравительную телеграмму президенту Монголии.
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