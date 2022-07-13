Пхеньян, 13 июля 2022, 15:03 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 13 июля поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
U.S. Department of State

В письме северокорейский лидер поздравил главу и народ страны с Днём образования Черногории, а также пожелал им успехов в «деле за процветание и благосостояние народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля северокорейский лидер отправил поздравительную телеграмму президенту Монголии.

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