Пхеньян, 13 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 13 июля поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

В письме северокорейский лидер поздравил главу и народ страны с Днём образования Черногории, а также пожелал им успехов в «деле за процветание и благосостояние народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля северокорейский лидер отправил поздравительную телеграмму президенту Монголии.

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