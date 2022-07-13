Париж, , 15:00 — REGNUM Риск возникновения нехватки газа в Европе в случае прекращения поставок голубого топлива из России существует и он серьёзный. Об этом заявил на правительственном брифинге официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

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«Есть риск возникновения нехватки газа, к которому Франция и Европа относятся чрезвычайно серьёзно», — цитирует РИА Новости Верана.

Он добавил, что европейские страны «перед лицом угрозы» прекращения поставок российского газа увеличивают заполняемость в своих газохранилищах до 100%, а также диверсифицируют поставки газа.

«Но да, риск нехватки газа существует серьёзный», — признал представитель французского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что в настоящее время Европейский союз разрабатывает планы на случай возможности полного прекращения поставок российского природного газа. По её словам, на данный момент сообщество старается запастись как можно большим количеством голубого топлива и может прекратить часть поставок из России, однако в случае прекращения последних ЕС придётся предпринять большие усилия.

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