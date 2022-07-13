В Тамбовской области за сутки выявлены 12 ковид-пациентов
Тамбов, 13 июля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Тамбовской области 13 июля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 587 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 114 тыс. 583 пациента, в том числе 24 — за последние сутки.
За весь период скончались 2442 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.