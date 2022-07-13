Владикавказ, 13 июля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В собственность Северной Осетии переданы 100% акций Северо-Кавказской студии кинохроники. Исполнять обязанности гендиректора будет Артур Албегов, а координировать деятельность организации поручено министерству культуры РСО-Алании.

Кинокамера

Напомним, в апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Северной Осетии Северо-Кавказской студии кинохроники, созданной в 1946 году и выпустившей свыше 500 документальных, учебных и научно-популярных фильмов.

Как сообщил глава минимущества региона Руслан Тедеев, для начала будут выплачены долги киностудии. По его словам, уже выплачены обязательства по 57 исковым производствам на общую сумму более 13 млн рублей.

«Эта работа будет продолжена. <…> Возникли новые долговые обязательства по заработным платам. Но по ним необходимо детально провести проверку, так как студия много лет простаивала», — цитирует министра пресс-служба главы региона.