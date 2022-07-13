Луганск, , 14:55 — REGNUM Наёмники из Белоруссии, которые ранее были взяты в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР), могут получить пожизненный срок заключения, а в случае совершения ими преступлений и в Донецкой Народной Республике, им может грозить смертная казнь. Об этом 13 июля заявил помощник главы МВД ЛНр Виталий Киселёв.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

«Если наемниками что и светит, то пожизненный срок, а в случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее помощник главы МВД ЛНР рассказал, что на территории республики была задержана диверсионно-разведывательная группа наёмников из Белоруссии, которая планировала совершить в Лисичанске теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, в котором окончательно отменяется мораторий на исполнение смертных приговоров.