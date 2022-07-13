Луганск, 13 июля 2022, 14:55 — REGNUM Наёмники из Белоруссии, которые ранее были взяты в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР), могут получить пожизненный срок заключения, а в случае совершения ими преступлений и в Донецкой Народной Республике, им может грозить смертная казнь. Об этом 13 июля заявил помощник главы МВД ЛНр Виталий Киселёв.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931
Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

«Если наемниками что и светит, то пожизненный срок, а в случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее помощник главы МВД ЛНР рассказал, что на территории республики была задержана диверсионно-разведывательная группа наёмников из Белоруссии, которая планировала совершить в Лисичанске теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, в котором окончательно отменяется мораторий на исполнение смертных приговоров.