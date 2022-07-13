София, , 14:54 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов одобрили протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 13 июля сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, за принятие соответствующего документа проголосовали представители партий «Продолжаем перемены», ГЕРБ и «Демократическая Болгария».

По некоторым данным, против присутствия Стокгольма и Хельсинки в западном военном блоке выступила Болгарская социалистическая партия (БСП).

Напомним, ранее Швеция и Финляндия объявили о намерении интегрироваться в Североатлантический альянс. Принципиальным противником указанного процесса выступает Турция.