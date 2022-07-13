Юстинский район, , 14:52 — REGNUM В Юстинском районе Калмыкии установлен карантин в связи с выявленным случаем заболевания бешенством у животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении ветеринарии 12 июля.

Степной кот Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Инцидент случился в степной местности неподалёку от посёлка Бергин Юстинского района. Выяснилось, что дикий камышовый кот напал на водителя мотоцикла. Пострадавший умертвил животное. Отобранные патматериалы были направлены в ветлабораторию, где был подтвержден диагноз — бешенство.

Пострадавший обратился к медикам.

Ветеринары локализуют и ликвидируют очаг заболевания.