Нальчик, , 14:51 — REGNUM Альпинист из Вологодской области пропал на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает республиканское Управление МЧС.

Эльбрус Lev Kalmykov

По данным ведомства, 58-летний мужчина должен был спуститься с горы накануне вечером, 12 июля. Об исчезновении альпиниста в экстренные службы сообщили его родственники.

В настоящее время идут его поиски, их осложняет тот факт, что альпинист не зарегистрировал свой маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, в бурятском лесу пропал 76-летний мужчина.