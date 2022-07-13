Орел, 13 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Ход расследования уголовного дела об автоаварии с участием автобуса в Ливенском районе Орловской области 13 июля взяла на контроль прокуратура. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Прокурор

Она сообщила, что в настоящее время пассажиры автобуса находятся в пункте временного размещения. За ними направлен подменный автобус, чтобы доставить к месту назначения.

«Соблюдение их прав контролируется прокуратурой, на место выехал Ливенский межрайонный прокурор. Ход расследования уголовного дела на контроле прокуратуры», — сообщила представитель надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 июля в Орловской области произошла автоавария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, пострадали девять человек. Полиция возбудила уголовное дело.