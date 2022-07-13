Триполи, 13 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Председатель Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех провёл переговоры со сторонниками бывшего ливийского лидера Мауммара Каддафи и его сына — Сейф-аль-Ислама Каддафи. Об этом сообщает Al-Wasat.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, встреча прошла в среду, 13 июля, в резиденции Салеха в городе Аль-Кубба.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Ливии, в частности — нападение сторонников правительства в Триполи на резиденцию Палаты представителей. Сторонники Каддафи подчеркнули, что не признают правительство в Триполи и осуждают любые акты агрессии, направленные на избранный народом парламент Ливии.