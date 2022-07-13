Москва, 13 июля 2022, 14:47 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари ход спецоперации РФ на Украине, сообщается на сайте МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.