Москва, 13 июля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари ход спецоперации РФ на Украине, сообщается на сайте МИД РФ.

Nikita Dezhurny МИД России

«В ходе беседы были обсуждены актуальные аспекты политики Российской Федерации на пространстве СНГ, включая ход специальной военной операции по защите республик Донбасса», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.